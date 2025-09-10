CG Naxal News: 8 लाख के इनामी नक्सली को सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में मार गिराया

CG Naxal News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में थाना परतापुर के ग्राम गेड़ाबेड़ा जंगल पहाड़ी क्षेत्र में डीआरजी और बीएसएफ ने जॉइंट सर्चिंग ऑपरेशन में एक नक्सली (Naxali) को मार गिराया। मारे गए नक्सली पर आठ लाख का इनाम घोषित था। कांकेर एसपी आईके एलेसेला ने बताया कि कांकेर व नारायणपुर जिले के सीमावर्ती इलाके में ऑपरेशन (Anti Naxal Operations) चलाया गया था। इसी दौरान सुरक्षाबलों का नक्सलियों से सामना हो गया। दोनों ओर से गोलीबारी हुई। इसमें पीएलजीए मिलिट्री कंपनी-5 का सदस्य मासा मारा गया। घटनास्थल से राइफल, वॉकी-टॉकी और अन्य नक्सली सामग्री बरामद की गई। बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में 9 सितंबर को हुई यूनिफाइड कमांड (Unified Command) की बैठक में नक्सल विरोधी अभियान पर मंथन किया था और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) के संकल्प को दोहराया था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त कर देंगे।

