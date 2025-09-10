Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Naxal News: 8 लाख के इनामी नक्सली को सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में मार गिराया

Chhattisgarh में कांकेर व नारायणपुर जिले के सीमावर्ती इलाके में जंगल में हुई थी मुठभेड़, कांकेर के पुलिस कप्तान आईके एलेसेला ने दी जानकारी

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 10, 2025

CG Naxal News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में थाना परतापुर के ग्राम गेड़ाबेड़ा जंगल पहाड़ी क्षेत्र में डीआरजी और बीएसएफ ने जॉइंट सर्चिंग ऑपरेशन में एक नक्सली (Naxali) को मार गिराया। मारे गए नक्सली पर आठ लाख का इनाम घोषित था। कांकेर एसपी आईके एलेसेला ने बताया कि कांकेर व नारायणपुर जिले के सीमावर्ती इलाके में ऑपरेशन (Anti Naxal Operations) चलाया गया था। इसी दौरान सुरक्षाबलों का नक्सलियों से सामना हो गया। दोनों ओर से गोलीबारी हुई। इसमें पीएलजीए मिलिट्री कंपनी-5 का सदस्य मासा मारा गया। घटनास्थल से राइफल, वॉकी-टॉकी और अन्य नक्सली सामग्री बरामद की गई। बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में 9 सितंबर को हुई यूनिफाइड कमांड (Unified Command) की बैठक में नक्सल विरोधी अभियान पर मंथन किया था और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) के संकल्प को दोहराया था कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त कर देंगे।

यह भी पढ़ें : सीएम साय बोले- नक्सलवाद के खिलाफ पिछले 20 महीने में अभूतपूर्व सफलता मिली

Published on:

10 Sept 2025 11:55 pm

