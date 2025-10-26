CG Naxal Surrender: केशकाल में 21 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, डिवीजन कमेटी सचिव मुकेश ने भी छोड़ा हथियार.. Video

CG Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ के केशकाल डिवीजन (उत्तर उप क्षेत्रीय ब्यूरो) से नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। यहां कुएमारी/किस्कोडो एरिया कमेटी के कुल 21 माओवादी कैडर ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। इन सभी नक्सलियों ने कुल 18 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है।

आत्मसमर्पण करने वालों में सबसे बड़ा नाम डिवीजन कमेटी सचिव मुकेश का है, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय था और कई नक्सली गतिविधियों का नेतृत्व कर चुका था। बताया जा रहा है कि सरकार की पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों के दबाव में आकर इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।

प्रशासन का कहना है कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को राज्य सरकार की सरेंडर और पुनर्वास योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, ताकि वे समाज में फिर से अपनी पहचान बना सकें।