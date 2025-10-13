CG News: कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस पर भूपेश बघेल का निशाना, रेत चोरी और धान खरीदी में सरकार की नाकामी उजागर, Video

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, “कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में सरकार ने स्वीकार किया है कि रेत चोरी हो रही है और वे इसे रोकने में असमर्थ हैं। यह विभाग विष्णु देव साय के पास है।
एक और बात यह है कि धान की खरीद नहीं हुई है। वे इसके लिए कलेक्टर को दोषी ठहरा रहे हैं। सरकार द्वारा नियम बदले गए थे। हमारी सरकार के दौरान, धान खरीद और भुगतान 72 दिनों के भीतर किया जाता था, लेकिन आपने अवधि बढ़ाकर 3 महीने कर दी है। कलेक्टर इसके लिए क्या कर सकते हैं?…”
बड़ी खबरेंView All
Chhattisgarh