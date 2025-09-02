Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: भूपेश बघेल ने CM साय का Video शेयर कर कसा तंज, बाढ़ और आवास योजना पर सवाल

CG News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का वीडियो शेयर कर मौजूदा सरकार पर तंज कसा।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 02, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का वीडियो साझा करते हुए लिखा – “जब जनता आत्मकथा कहती है, तो पटकथा नंबर 2 पर चली जाती है।”

बघेल ने सरकार पर हमला करते हुए बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास और पट्टों की व्यथा बाढ़ पीड़ित खुद बयां कर रहे हैं। दरअसल, बीते दिनों बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों ने सरकारी योजनाओं और मदद को लेकर नाराजगी जाहिर की थी।

Published on:

02 Sept 2025 02:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: भूपेश बघेल ने CM साय का Video शेयर कर कसा तंज, बाढ़ और आवास योजना पर सवाल

