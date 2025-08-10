CG News: CM साय से बघेल का सवाल- रायपुर के ‘15 हजार पाकिस्तानी’ कब होंगे निष्कासित?

CG News: SIR पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल कहते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा दी गई मतदाता सूची के आधार पर, कितने डुप्लिकेट मतदाता हैं और कितने ऐसे हैं जो फॉर्म 6 भरते हैं? नए मतदाता इस फॉर्म का उपयोग करते हैं, लेकिन 70 या 80 वर्ष की आयु के व्यक्ति भी नए मतदाता बनने के लिए इसे भर रहे हैं। इस प्रकार यह धोखाधड़ी देश के सामने आ गई है। उन्हें यह निर्धारित करने के लिए इस मामले की जांच करनी चाहिए कि क्या यह गलत है।

CG News: यदि नहीं, तो उन्हें इसे दूर करने के लिए किए जा रहे उपायों की रूपरेखा बतानी चाहिए। लगभग 15,000 पाकिस्तानी रायपुर में हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय उन्हें कब निष्कासित करेंगे? उन्होंने उन्हें अपना मतदाता बनाया है, इसीलिए वे उन्हें यहां रख रहे हैं। हम SIR का स्वागत करते हैं, लेकिन इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाना चाहिए।