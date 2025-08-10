10 अगस्त 2025,

रायपुर

CG News: CM साय से बघेल का सवाल- रायपुर के ‘15 हजार पाकिस्तानी’ कब होंगे निष्कासित?

CG News: कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि रायपुर में 15 हजार पाकिस्तानी मतदाता सूची में शामिल हैं। फॉर्म-6 के जरिए डुप्लिकेट और फर्जी पंजीकरण पर सवाल उठाते हुए उन्होंने जांच की मांग की और सीएम विष्णु देव साय से निष्कासन पर जवाब मांगा।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 10, 2025

CG News: SIR पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल कहते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा दी गई मतदाता सूची के आधार पर, कितने डुप्लिकेट मतदाता हैं और कितने ऐसे हैं जो फॉर्म 6 भरते हैं? नए मतदाता इस फॉर्म का उपयोग करते हैं, लेकिन 70 या 80 वर्ष की आयु के व्यक्ति भी नए मतदाता बनने के लिए इसे भर रहे हैं। इस प्रकार यह धोखाधड़ी देश के सामने आ गई है। उन्हें यह निर्धारित करने के लिए इस मामले की जांच करनी चाहिए कि क्या यह गलत है।

CG News: यदि नहीं, तो उन्हें इसे दूर करने के लिए किए जा रहे उपायों की रूपरेखा बतानी चाहिए। लगभग 15,000 पाकिस्तानी रायपुर में हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय उन्हें कब निष्कासित करेंगे? उन्होंने उन्हें अपना मतदाता बनाया है, इसीलिए वे उन्हें यहां रख रहे हैं। हम SIR का स्वागत करते हैं, लेकिन इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाना चाहिए।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: CM साय से बघेल का सवाल- रायपुर के '15 हजार पाकिस्तानी' कब होंगे निष्कासित?

रायपुर

छत्तीसगढ़

आकाशीय बिजली की चपेट में आने पर गोबर में गाड़ देने से हो जाता है जिंदा? ऐसे 300 से ज्यादा केस, डॉक्टर ने दिया ये जवाब

CG ajab gajab
Patrika Special News

Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री साय को जशपुर की बहनों ने बांधी राखी, योजनाओं के लिए जताया आभार

मुख्यमंत्री साय को जशपुर की बहनों ने बांधी राखी (Photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गौधाम योजना को मिली मंजूरी, निराश्रित पशुओं की होगी देखभाल

गौधाम योजना को मिली मंजूरी (Photo source- Patrika)
रायपुर

Fraud News: ई-कॉमर्स सर्च के बाद आया इंस्टाग्राम मैसेज, ऑनलाइन टॉस्क में फंसकर गंवाए 80 हजार

ई-कॉमर्स सर्च के बाद आया इंस्टाग्राम मैसेज (Photo source- Patrika)
रायपुर

रायपुर से पेंड्रा तक शिक्षा का नया केंद्र, 34 नए नालंदा परिसर युवाओं के सपनों को देंगे पंख

प्रदेश में 34 नए नालंदा परिसर (Photo source- Patrika)
रायपुर
