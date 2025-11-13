Patrika LogoSwitch to English

CG News: बिहार चुनाव 2025 पर CM विष्णु देव साय का बड़ा बयान, जानें क्या कहा? देखें Video

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री आवास में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 915 आवेदन प्राप्त हुए।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 13, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद आज मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन का आयोजन किया गया। इससे पहले सुशासन पर्व के दौरान हमारे मंत्रीगण, विधायकगण और सभी जनप्रतिनिधि जनता के बीच गए और उनकी समस्याएं सुनीं।

आज कुल 915 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश शिक्षा अनुदान और आर्थिक सहायता से संबंधित थे, जिन समस्याओं का तत्काल समाधान संभव था, उनका समाधान भी किया गया। बिहार चुनाव 2025 की मतगणना से पहले, मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए बिहार में भारी सफलता हासिल करेगा।

Updated on:

13 Nov 2025 07:36 pm

Published on:

13 Nov 2025 07:35 pm

CG News: बिहार चुनाव 2025 पर CM विष्णु देव साय का बड़ा बयान, जानें क्या कहा? देखें Video

