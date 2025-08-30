GDP पर छत्तीसगढ़ राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का बड़ा बयान, Video में देखें क्या कहा?

CG News: जीडीपी पर, छत्तीसगढ़ राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. मुकेश जैन कहते हैं कि जीडीपी में अच्छी वृद्धि देखी गई है, लेकिन आने वाले समय में अमेरिकी टैरिफ के कारण हमें थोड़ी मंदी की आशंका है। हमारा अनुमान है कि 7% से अधिक जीडीपी आने वाले समय में लगभग 6.5% रह जाएगी। अगर सरकार विनिवेश बढ़ाती है और एफडीआई ज़्यादा होता है, तो भारत में जीडीपी वृद्धि अच्छी होनी चाहिए।

भारत एक अग्रणी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था… चीन, जापान और रूस भारत के लिए बाज़ार खोल रहे हैं। मानसून में थोड़ी गड़बड़ी है, फिर भी खाद्य सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं है। सरकार के पास 4 साल का बफर स्टॉक है। जहाँ तक चावल का सवाल है, भारत 150 देशों को चावल की आपूर्ति करता है।

CG News: छत्तीसगढ़ भी चावल का कटोरा राज्य है। हम सरकार को एक सुझाव देना चाहेंगे-भू-आबद्ध राज्यों में लॉजिस्टिक्स के मामले में जितना ज़्यादा विकास होगा, हमारे यहाँ रायपुर ड्राई पोर्ट है और यह छत्तीसगढ़ के लिए जीवन रेखा बन सकता है। इसे निर्यात केंद्र में बदला जा सकता है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह यहाँ शिपिंग लाइनें उपलब्ध कराए और उच्च रेपो शुल्क कम करे।