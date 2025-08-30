Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

GDP पर छत्तीसगढ़ राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का बड़ा बयान, Video में देखें क्या कहा?

CG News: छत्तीसगढ़ राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. मुकेश जैन ने कहा कि जीडीपी में अच्छी वृद्धि दर्ज हुई है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ के चलते मंदी की आशंका है।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 30, 2025

CG News: जीडीपी पर, छत्तीसगढ़ राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. मुकेश जैन कहते हैं कि जीडीपी में अच्छी वृद्धि देखी गई है, लेकिन आने वाले समय में अमेरिकी टैरिफ के कारण हमें थोड़ी मंदी की आशंका है। हमारा अनुमान है कि 7% से अधिक जीडीपी आने वाले समय में लगभग 6.5% रह जाएगी। अगर सरकार विनिवेश बढ़ाती है और एफडीआई ज़्यादा होता है, तो भारत में जीडीपी वृद्धि अच्छी होनी चाहिए।

भारत एक अग्रणी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था… चीन, जापान और रूस भारत के लिए बाज़ार खोल रहे हैं। मानसून में थोड़ी गड़बड़ी है, फिर भी खाद्य सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं है। सरकार के पास 4 साल का बफर स्टॉक है। जहाँ तक चावल का सवाल है, भारत 150 देशों को चावल की आपूर्ति करता है।

CG News: छत्तीसगढ़ भी चावल का कटोरा राज्य है। हम सरकार को एक सुझाव देना चाहेंगे-भू-आबद्ध राज्यों में लॉजिस्टिक्स के मामले में जितना ज़्यादा विकास होगा, हमारे यहाँ रायपुर ड्राई पोर्ट है और यह छत्तीसगढ़ के लिए जीवन रेखा बन सकता है। इसे निर्यात केंद्र में बदला जा सकता है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह यहाँ शिपिंग लाइनें उपलब्ध कराए और उच्च रेपो शुल्क कम करे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 03:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / GDP पर छत्तीसगढ़ राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का बड़ा बयान, Video में देखें क्या कहा?

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

1 सितंबर से झटका: अब इन लोगों को नहीं मिलेगा पेट्रोल! लागू होगा ये नया नियम

No helmet no petrol rule (image by-freepik)
रायपुर

CG News: रावतपुरा सरकार व अन्य 12 के खिलाफ चालान पेश, सीबीआई ने बताया कैसे हुआ मान्यता बढ़ाने घूसखोरी का खेल

CG News: रावतपुरा सरकार व अन्य 12 के खिलाफ चालान पेश, सीबीआई ने बताया कैसे हुआ मान्यता बढ़ाने घूसखोरी का खेल
रायपुर

CG Crime: पाकिस्तान से रायपुर ड्रग्स का कारोबार, मुख्य डीलर सहित पांच आरोपी गिरफ्तार

CG Crime: पाकिस्तान से रायपुर ड्रग्स का कारोबार, मुख्य डीलर सहित पांच आरोपी गिरफ्तार
रायपुर

1 सितंबर से दो पहिया वाहन चालकों के लिए होने जा रहा है बड़ा बदलाव, जानिए अभी

CG News, Balod petrol pump
रायपुर

बच्चों को संभालें.. मोबाइल गेम्स एडिक्शन के खतरनाक साइड इफेक्ट, रोजाना मिल रहे 10 से 15 बच्चे, एक्सपसर्ट ने दिए सुझाव

मोबाइल गेम्स एडिक्शन के साइड इफेक्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.