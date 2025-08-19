छत्तीसगढ़ में फैला पन्ना हीरा बेल्ट, प्राकृतिक खनिज संपदा का अनमोल खजाना, वैश्विक स्तर पर मिल सकती है नई पहचान

छत्तीसगढ़ की पहचान खनिज, धातु और हीरे जैसी प्राकृतिक संपदाओं से है। अगर सबसे महंगी वस्तु की बात करें तो यह मुख्य रूप से हीरा (Diamond) है। चलिए जानते हैं कि आखिर इसे क्यों कहा जाता है छत्तीसगढ़ का पन्ना हीरा बेल्ट? दरअसल छत्तीसगढ़ का पन्ना हीरा बेल्ट (Panna Diamond Belt) मध्यप्रदेश से जुड़ता है और सरगुजा, रायगढ़, बलरामपुर और कोरिया जिलों में हीरे की संभावनाएँ पाई जाती हैं। इसके अलावा, कोरबा और बस्तर क्षेत्र में भी हीरे के भंडार की खोज की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हीरे की कीमत लाखों से लेकर करोड़ों रुपये प्रति कैरेट तक होती है। इसलिए, प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे महंगा खनिज/वस्तु हीरा है।