पुरातात्विक इतिहास लिखने को तैयार रायपुर, खारुन नदी किनारे मिले कुषाण काल के 60 तांबे के सिक्के और प्राचीन बर्तन

इतिहासकार और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में रायपुरा क्षेत्र में ही असली रायपुर शहर बसा हुआ था। हालांकि समय के साथ इसके दायरे बढ़ते चले गए। कुछ इतिहास भी मिट गए, लेकिन वर्तमान में चल रहे सर्वे से छत्तीसगढ़ के इतिहास को ऐतिहासिक पहचान मिलेगी। अब तो रायपुर में मिले पहली शताब्दी के सिक्के भी प्रमाण है कि इस जगह ही रायपुर शहर बसा था और यह पुरातात्विक स्थल है।