CG News: नक्सल मुद्दे पर सरकार का सख्त रुख, CM बोले- अब सिर्फ कुछ महीनों की बात, देखें Video

CG News: छत्तीसगढ़ के CM विष्णु देव साय ने कहा कि मैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के लिए दो दिन के दौरे पर दिल्ली जा रहा हूँ, जहाँ आज छत्तीसगढ़ राज दिवस मनाया जा रहा है। वहाँ हैंडीक्राफ्ट और कल्चरल प्रोग्राम वाला एक छत्तीसगढ़ पैवेलियन लगाया गया है। कल वहाँ एक इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम रखा गया है।

CG News: नक्सलवाद पर CM ने कहा कि यह कुछ और महीनों की बात है जब मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें यह पक्का करना होगा कि बस्तर समेत सभी इलाकों में विकास पहुँचे। हमने हमेशा नक्सलियों से मेनस्ट्रीम में शामिल होने की अपील की है।