CG News: CM विष्णु देव साय आज दिल्ली दौरे पर, अमित शाह से करेंगे मुलाकात

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हम उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ एक दिवसीय दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं। हम दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। हमने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को खाद और यूरिया की कोई कमी न हो।
