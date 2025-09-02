Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: CM साय की पहल पर किसानों को बड़ी राहत, इस माह मिलेगा 60 हजार टन अतिरिक्त यूरिया

CG News: मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन में किसानों को खाद की आपूर्ति उनकी समयबद्ध जरूरतों के अनुरूप प्राथमिकता से की जा रही है।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 02, 2025

केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया अतिरिक्त आवंटन (Photo source- Patrika)
केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया अतिरिक्त आवंटन (Photo source- Patrika)

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर किसानों के हित में एक बड़ी राहत मिल रही है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 60 हजार टन अतिरिक्त यूरिया का आवंटन स्वीकृत किया है। इसमें सितंबर के प्रथम सप्ताह में 20 हजार टन, द्वितीय सप्ताह में 35 हजार टन और शेष 5 हजार टन की आपूर्ति माह के अंत तक की जाएगी।

CG News: 98 प्रतिशत यूरिया किसानों तक पहुंच चुकी

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की हर आवश्यकता पर राज्य सरकार संवेदनशील है। यह अतिरिक्त आवंटन उनकी खरीफ फसलों को सुरक्षित रखने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन में किसानों को खाद की आपूर्ति उनकी समयबद्ध जरूरतों के अनुरूप प्राथमिकता से की जा रही है। अब तक निर्धारित लक्ष्य का 98 प्रतिशत यूरिया किसानों तक पहुंच चुकी है।

Published on:

02 Sept 2025 09:35 am

CG News: CM साय की पहल पर किसानों को बड़ी राहत, इस माह मिलेगा 60 हजार टन अतिरिक्त यूरिया

