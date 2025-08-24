कृषि कर्ज वितरण में किसानों की बढ़ी भागीदारी! 64 हजार किसानों ने लिया 258 करोड़ का ऋण, 2339 नए पंजीकृत

खरीफ सीजन-वर्ष 2023 में पंजीकृत किसानों को 300 करोड़ रुपए ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया था। इसके एवज में 64 हजार 817 किसानों ने 265 करोड़ 18 लाख रुपए का ऋण लिया। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान 64453 किसानों ने 264.5 लाख रुपए का ऋण लिया। करोड़ 11 लाख रुपए का कर्ज चुकाया जा चुका है, जबकि 364 किसानों पर अभी भी 1 करोड़ 60 लाख रुपए बकाया हैं। लाख रूपए कर्ज बकाया है। बकाया राशि जमा नहीं कराने के चलते इन किसानों को योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है।