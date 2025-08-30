घर की दीवार गिरने से महिला की मौत, बाढ़ के बाद घर की साफ-सफाई के दौरान हुआ हादसा

घटना से जुड़ी जानकारी देते हुए मृतका के देवर पनस कुमार गावड़े ने बताया कि 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ से बचने के लिए ग्राम बालूद के कोसापारा में रहने वाले आठ परिवार अपने घर से निकलकर पहाड़ पर चले गए थे। रात को सभी परिवार के 15 सदस्य पहाड़ पर रुके और अगले दिन जलस्तर कम होने पर घर लौटकर साफ-सफाई करने लगे।