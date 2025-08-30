घर की दीवार गिरने से महिला की मौत, बाढ़ के बाद घर की साफ-सफाई के दौरान हुआ हादसा

CG News: दंतेवाड़ा जिले में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बालूद गांव में बाढ़ के कारण एक महिला की मौत हो गई। मृतका 35 वर्षीय कुमारी गावड़े अपने क्षतिग्रस्त घर की दीवार के गिरने से गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिसका इलाज डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।
घटना से जुड़ी जानकारी देते हुए मृतका के देवर पनस कुमार गावड़े ने बताया कि 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ से बचने के लिए ग्राम बालूद के कोसापारा में रहने वाले आठ परिवार अपने घर से निकलकर पहाड़ पर चले गए थे। रात को सभी परिवार के 15 सदस्य पहाड़ पर रुके और अगले दिन जलस्तर कम होने पर घर लौटकर साफ-सफाई करने लगे।
इसी दौरान घर की दीवार गिर गई और कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें ग्रामीणों की मदद से मुय मार्ग तक पहुंचाया गया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर स्थिति के कारण डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था जहां उसकी मौत हो गई
CG News: मृतका के घर में तीन बच्चे हैं, जिनमें से दो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और एक छोटा बच्चा आंगनवाड़ी जाता है। पति खेती-किसानी का काम करते हैं। घर गिरने से किसी और को चोट नहीं आई, लेकिन कुमारी की मौत ने पूरे परिवार और गांव को शोक में डुबो दिया।