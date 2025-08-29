CG News: बारिश से भारी तबाही… घरों के साथ बहे ट्रैक्टर, मिक्सर और रोटा वेटर मशीन

CG News: एक लकवा पीड़ित ग्रामीण ने बताया कि उसने बेटी की शादी के लिए डेढ़ लाख रुपये नगद और ज्वेलरी घर में रखी थी, जो सब पानी में बह गया। ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह की बाढ़ पहली बार आई है। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ में कपड़े, फर्नीचर, फ्रिज-कूलर, बोरियां धान, बकरियां और मुर्गियां तक बह गईं। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से जल्द मुआवजा देने की मांग की है ताकि वे परिवार का गुजारा कर सकें।