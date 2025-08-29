CG News: बारिश से भारी तबाही… घरों के साथ बहे ट्रैक्टर, मिक्सर और रोटा वेटर मशीन

CG News: भारी बारिश ने गीदम ब्लॉक के तुमनार गांव में भारी तबाही मचा दी है। मंगलवार शाम अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से बाजार पारा और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई। बाढ़ की रतार इतनी तेज़ थी कि किसानों के ट्रैक्टर, मिक्स्चर मशीन, रोटा वेटर और धान कुटाई मशीन तक पानी में बह गए। वहीं कई घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए।
मंगलवार शाम 5 बजे के बाद पानी तेजी से गांव में घुस आया। देखते ही देखते बाजार पारा जलमग्न हो गया। लोग अपनी जान बचाने घर छोड़कर दूर भागे। यह बाढ़ करीब 10 से 12 घंटे तक बनी रही। इस दौरान किसानों के खेतों में खोदे गए बोर के पंप भी जमीन से उखड़कर बह गए। इससे पानी की रतार का अंदाजा लगाया जा सकता है।
बाढ़ की चपेट में आकर एक किसान का ट्रैक्टर बहकर पेड़ से टकरा गया, वहीं मिक्स्चर मशीन करीब एक किलोमीटर दूर जाकर मिट्टी में धंस गई। इसी तरह रोटा वेटर और धान कुटाई मशीन भी क्षतिग्रस्त हो गए। बाढ़ ने बाजार पारा के 4-5 घर पूरी तरह बहा दिए जबकि लंका पारा इलाके में 20 से अधिक घरों को नुकसान हुआ है।
बाढ़ की वजह से नेशनल हाईवे 63 किनारे की मिट्टी कट गई, जिससे सड़क करीब 100 मीटर तक क्षतिग्रस्त हो गई। इसके अलावा ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभे और कई बड़े पेड़ भी गिर गए।
CG News: एक लकवा पीड़ित ग्रामीण ने बताया कि उसने बेटी की शादी के लिए डेढ़ लाख रुपये नगद और ज्वेलरी घर में रखी थी, जो सब पानी में बह गया। ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह की बाढ़ पहली बार आई है। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ में कपड़े, फर्नीचर, फ्रिज-कूलर, बोरियां धान, बकरियां और मुर्गियां तक बह गईं। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से जल्द मुआवजा देने की मांग की है ताकि वे परिवार का गुजारा कर सकें।
बुधवार देर शाम प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप तुमनार पहुंचे। उन्होंने बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हरसंभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान विधायक चैतराम अटामी, जिपं अध्यक्ष नंदलाल मुडामी, कलेक्टर, सीईओ समेत प्रशासनिक अमला मौजूद रहा।