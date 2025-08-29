CG News: तेज बारिश से नाले का जलस्तर बढ़ा, नहाने गए जुड़वां भाइयों की डूबने से मौत

CG News: ग्राम धनिकरका के खालेपारा में बुधवार शाम बड़ा हादसा हो गया। नाले में नहाने गए 6 वर्षीय जुड़वा भाई सुरेन्द्र भास्कर और नरेंद्र भास्कर की डूबने से मौत हो गई। दोनों मासूमों की लाश गुरुवार सुबह नाले का जलस्तर घटने पर बरामद हुई। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। परिजनों ने बताया कि बुधवार दोपहर वे सभी खेत में घास सफाई करने गए थे।
काम खत्म होने के बाद सुरेन्द्र और नरेंद्र पास के नाले में नहाने चले गए। नाले का जलस्तर बारिश से अचानक बढ़ गया था, लेकिन मासूम गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए और पानी में डूब गए। परिजन देर शाम तक बच्चों की तलाश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली।
गुरुवार सुबह पानी का स्तर कम होने पर दोनों की लाशें मिलीं। परिजनों का कहना है कि दोनों बच्चे पहले भी इसी नाले में नहाने जाते थे, लेकिन उस समय नाले में पानी कम रहता था। सोमवार रात से हो रही तेज बारिश के कारण पानी की गहराई अचानक बढ़ गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया।
CG News: मासूमों की मौत से दुखी परिजनों ने बताया कि करीब एक साल पहले उनके पिता कमलू भास्कर की भी डूबने से मौत हुई थी। अब दोनों जुड़वा बेटों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।