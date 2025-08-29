CG News: तेज बारिश से नाले का जलस्तर बढ़ा, नहाने गए जुड़वां भाइयों की डूबने से मौत

CG News: ग्राम धनिकरका के खालेपारा में बुधवार शाम बड़ा हादसा हो गया। नाले में नहाने गए 6 वर्षीय जुड़वा भाई सुरेन्द्र भास्कर और नरेंद्र भास्कर की डूबने से मौत हो गई। दोनों मासूमों की लाश गुरुवार सुबह नाले का जलस्तर घटने पर बरामद हुई। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। परिजनों ने बताया कि बुधवार दोपहर वे सभी खेत में घास सफाई करने गए थे।