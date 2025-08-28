पर्यटकों के लिए फिर बंद हुआ तीरथगढ़ जलप्रपात, लगातार 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश

Teerathgarh Waterfalls closed: लगातार तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने बस्तर के पर्यटन स्थलों को प्रभावित किया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मुनगा बहार नाला उफान पर है, जिस पर बहता तीरथगढ़ जलप्रपात अपने रौद्र रूप में है। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए प्रबंधन ने इस सीजन में दूसरी बार तीरथगढ़ जलप्रपात को बंद कर दिया है।
भारी बारिश के कारण जलप्रपात में तेज प्रवाह और भूस्खलन की आशंका बनी रहती है। बारिश के दौरान कई धाराओं में बंटकर गिरने वाला यह जलप्रपात कई बार दुर्घटनाओं का कारण बन चुका है। पूर्व में भी पर्यटकों के फंसने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसी वजह से यहां नीचे जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
जहां तीरथगढ़ को सुरक्षा कारणों से बंद किया गया है, वहीं दूसरी ओर भारी बारिश से इंद्रावती नदी का प्रवाह बढ़ने पर चित्रकोट जलप्रपात की खूबसूरती देखने पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। यहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।
Teerathgarh Waterfalls: नवीन कुमार, डायरेक्टर, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान: सुरक्षागत कारणों से तीरथगढ़ जलप्रपात के आसपास जाने की मनाही है। अगले एक-दो दिनों में बारिश कम होने पर इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा।