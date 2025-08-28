पर्यटकों के लिए फिर बंद हुआ तीरथगढ़ जलप्रपात, लगातार 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश

Teerathgarh Waterfalls closed: लगातार तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने बस्तर के पर्यटन स्थलों को प्रभावित किया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मुनगा बहार नाला उफान पर है, जिस पर बहता तीरथगढ़ जलप्रपात अपने रौद्र रूप में है। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए प्रबंधन ने इस सीजन में दूसरी बार तीरथगढ़ जलप्रपात को बंद कर दिया है।