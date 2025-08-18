Patrika LogoSwitch to English

कांकेर

मलाजकुडूम जलप्रपात में फिर हादसा! रायपुर से घूमने आए युवक की मौत, जानें वजह…

Accident at waterfall: 2022 में भी यहां दो युवकों की मौत हो चुकी थी। लगातार हो रहे हादसों ने पर्यटन स्थलों की बदइंतजामी और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है।

कांकेर

Laxmi Vishwakarma

Aug 18, 2025

मलाजकुडूम जलप्रपात में युवक की मौत (Photo source- Patrika)
मलाजकुडूम जलप्रपात में युवक की मौत (Photo source- Patrika)

Accident at waterfall: जिला मुख्यालय से महज 18 किलोमीटर दूर मलांजकुड़ुम जलप्रपात में एक बार फिर हादसा हो गया है। रायपुर से घूमने आए युवक गोपाल चंद्राकर की जलप्रपात की ऊंचाई से गिरने पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, शनिवार को वह अपने 5 दोस्तों के साथ जलप्रपात घूमने आया था।

इसी दौरान वह डेंजर जोन में चला गया और चिकने पत्थर में पैर फिसलने से नीचे गिर पड़ा। युवक के दोस्तों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन अंधेरा होने के कारण रात में रेस्क्यू नहीं हो सका। रविवार सुबह नगर सेना और गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू कर युवक का शव बरामद किया।

Accident at waterfall: गौरतलब है कि मलांजकुड़ुम जलप्रपात में हर साल हादसे होते आ रहे हैं, लेकिन पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस इंतजाम अब तक नहीं किए गए हैं। 2022 में भी यहां दो युवकों की मौत हो चुकी थी। लगातार हो रहे हादसों ने पर्यटन स्थलों की बदइंतजामी और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है।

Published on:

18 Aug 2025 12:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / मलाजकुडूम जलप्रपात में फिर हादसा! रायपुर से घूमने आए युवक की मौत, जानें वजह…

