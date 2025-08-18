मलाजकुडूम जलप्रपात में फिर हादसा! रायपुर से घूमने आए युवक की मौत, जानें वजह…

Accident at waterfall: गौरतलब है कि मलांजकुड़ुम जलप्रपात में हर साल हादसे होते आ रहे हैं, लेकिन पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस इंतजाम अब तक नहीं किए गए हैं। 2022 में भी यहां दो युवकों की मौत हो चुकी थी। लगातार हो रहे हादसों ने पर्यटन स्थलों की बदइंतजामी और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है।