निजी दुकानों से महंगे दामों पर रासायनिक खाद खरीदने को किसान मजबूर, चक्काजाम की दी चेतावनी

जिले के182 सहकारी समितियों में पंजीकृत किसानों को खाद का वितरण किया जा रहा है। वर्तमान में किसानों को यूरिया 21 हजार 80 टन, सुपर फॉस्फेट 10 हजार 268 टन, डीएपी 5 हजार 707, पोटास २ हजार 379 टन, 202013 व 123216 खाद का 3576 टन वितरण किया जा चुका है। सबसे ज्यादा यूरिया का वितरण किया गया है। कुछ किसान पहले ही यूरिया खाद ले चुके हैं, उन्हें राहत मिली है। वर्तमान में संकट का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके किसान अपनी फसल को बचाने के लिए इधर-उधर से खाद की व्यवस्था कर रहे हैं। कई व्यापारियों के पास पर्याप्त यूरिया खाद है।