CG News : कांग्रेस ने की प्रधानमंत्री आवास पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग

CG News : कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव पर पलटवार किया है। बैज ने रायपुर में 5 दिसंबर को कहा कि बीजेपी सरकार ने पीएम आवास (PM Awas) को लेकर एक बार फिर झूठ बोला है। किरण देव दावा कर रहे हैं कि प्रदेश (Chhattisgarh) में अभी तक 2016 से कुल 24 लाख आवास स्वीकृत हुए है, उनमें से 16 लाख 72 हजार आवास उनकी सरकार ने पूरे कर लिए हैं, जबकि हकीकत यह है कि पिछले दो साल में भाजपा सरकार ने एक भी नया मकान स्वीकृत नहीं किया। कांग्रेस (Congress) सरकार के समय स्वीकृत हुए मकानों की दूसरी किस्त दी, जो पूरे हुए उनका उद्घाटन करवाया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष 2016 से आंकड़ा तो प्रस्तुत कर रहे, लेकिन 2023 तक कितने मकान स्वीकृत हुए उनकी संख्या नहीं बता रहे। बैज ने कहा कि भाजपा सरकार में साहस है तो अभी तक बनाए गए प्रधानमंत्री आवास (Prime Minister Housing Scheme) की वर्षवार संख्या का श्वेत पत्र (White Paper) जारी कर दे।

