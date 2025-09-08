CG News: कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का आरोप- मंत्री केदार कश्यप ने की मारपीट और गाली-गलौज…

CG News: छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा की कल जगदलपुर सर्किट हाउस में मंत्री केदार कश्यप ने जिस तरह एक गरीब कर्मचारी के साथ मारपीट और गाली-गलौज की, वह बेहद निंदनीय है। भाजपा ने प्रधानमंत्री के नाम पर बिहार में नाटक किया। यहाँ एक मंत्री ने एक गरीब की माँ को गाली दी। क्या उस गरीब की माँ भी माँ नहीं होती?… अगर ज़रा भी नैतिकता है तो केदार कश्यप को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए।