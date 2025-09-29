Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: एल्विस यादव का कार्यक्रम रद्द… अब गोविंदा के शो पर बवाल, लोगों ने फाड़े पोस्टर

CG News: अंबिकापुर में एल्विस यादव का कार्यक्रम रद्द होने के बाद अब अभिनेता गोविंदा के शो को लेकर विरोध तेज, प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में जुटा।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 29, 2025

CG News: अंबिकापुर में यू-ट्यूबर एल्विस यादव का गरबा कार्यक्रम रद्द होने के बाद अब अभिनेता गोविंदा के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शहर के कई संगठनों और सामाजिक वर्गों ने इस कार्यक्रम का विरोध शुरू कर दिया है।

CG News: उनका कहना है कि धार्मिक आयोजन के मौके पर ऐसे कार्यक्रमों का होना उचित नहीं है। विरोध को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया है और कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं पर विचार कर रहा है। इस मामले में आयोजकों और विरोध करने वाले पक्षों के बीच टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 09:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / CG News: एल्विस यादव का कार्यक्रम रद्द… अब गोविंदा के शो पर बवाल, लोगों ने फाड़े पोस्टर

बड़ी खबरें

View All

Chhattisgarh

राजधानी बस स्टैंड से नक्सली दंपति गिरफ्तार, इलाज के बहाने आया था शहर में और… जानें कई चौंकाने वाले खुलासे

राजधानी बस स्टैंड से नक्सली दंपति गिरफ्तार (Photo source- Patrika)
रायपुर

VIP रोड को वन-वे करने की योजना टली, अफसरों की प्राथमिकता हादसे नहीं बल्कि रसूखदारों के धंधे पर…

VIP रोड को वन-वे करने की योजना टली(photo-patrika)
रायपुर

हादसे के बाद गोदावरी इस्पात का पैलेट प्लांट सीज, सुरक्षा पूरी होने तक रहेगा बंद, सरकार का आदेश जारी

गोदावरी इस्पात का पैलेट प्लांट सीज (Photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: लग्जरी कारों में खतरनाक स्टंट! रायपुर पुलिस ने तोड़ी रईसजादों की अकड़… 15 गिरफ्तार, 6 कार जब्त

CG News: लग्जरी कारों में खतरनाक स्टंट! रायपुर पुलिस ने तोड़ी रईसजादों की अकड़... 15 गिरफ्तार, 6 कार जब्त(photo-patrika)
रायपुर

World Heart Day: कम उम्र के लोगों को भी आ रहा हार्ट अटैक, 11 साल के बालक का वॉल्व रिप्लेसमेंट

World Heart Day: कम उम्र के लोगों को भी आ रहा हार्ट अटैक, 11 साल के बालक का वॉल्व रिप्लेसमेंट(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.