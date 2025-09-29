CG News: एल्विस यादव का कार्यक्रम रद्द… अब गोविंदा के शो पर बवाल, लोगों ने फाड़े पोस्टर

CG News: अंबिकापुर में यू-ट्यूबर एल्विस यादव का गरबा कार्यक्रम रद्द होने के बाद अब अभिनेता गोविंदा के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शहर के कई संगठनों और सामाजिक वर्गों ने इस कार्यक्रम का विरोध शुरू कर दिया है।
CG News: उनका कहना है कि धार्मिक आयोजन के मौके पर ऐसे कार्यक्रमों का होना उचित नहीं है। विरोध को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया है और कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं पर विचार कर रहा है। इस मामले में आयोजकों और विरोध करने वाले पक्षों के बीच टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है।
