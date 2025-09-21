Patrika LogoSwitch to English

CG News: डिप्टी सीएम शर्मा बोले- पूरा तंत्र शराब घोटाले में लगा था

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार पर बोला हमला

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 21, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार पर सियासी हमला बोला। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि शराब घोटाला हुआ है, ये सब जानते हैं। पूरा तंत्र शराब घोटाले में लगा था, ये भी सब जानते हैं। कोयला घोटाला हुआ है, पूरा तंत्र उसमें झोंक दिया गया था। अब जो रोज कथा आ रही है, वो गलत नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है इसलिए जांच में सामने आ रहा है।

Published on:

21 Sept 2025 02:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / CG News: डिप्टी सीएम शर्मा बोले- पूरा तंत्र शराब घोटाले में लगा था

