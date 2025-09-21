CG News: डिप्टी सीएम शर्मा बोले- पूरा तंत्र शराब घोटाले में लगा था

CG News: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार पर सियासी हमला बोला। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि शराब घोटाला हुआ है, ये सब जानते हैं। पूरा तंत्र शराब घोटाले में लगा था, ये भी सब जानते हैं। कोयला घोटाला हुआ है, पूरा तंत्र उसमें झोंक दिया गया था। अब जो रोज कथा आ रही है, वो गलत नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है इसलिए जांच में सामने आ रहा है।

