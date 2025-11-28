CG News: बेमेतरा में सहकारी बैंक में चोरी की नाकाम कोशिश, आरोपी CCTV में दिखे, FIR दर्ज

CG News: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा–रायपुर–जबलपुर नेशनल हाईवे के किनारे स्थित जेवरा सहकारी बैंक में देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी का प्रयास किया। घटना बेमेतरा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरों की हरकत साफ तौर पर कैद हो गई है।

सूचना मिलते ही बैंक प्रबंधक ने थाना पहुंचकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि चोर बैंक के पीछे वाले हिस्से से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो सके।