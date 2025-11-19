CG News: बेटे चैतन्य से मिलने सेंट्रल जेल पहुंचे पूर्व CM बघेल, परिवार भी रहा साथ, देखें Video

CG News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने परिवार के साथ बेटे चैतन्य बघेल से मिलने सेंट्रल जेल पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी पत्नी, बहू और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। बता दें कि, चैतन्य बघेल चर्चित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है।

बघेल के जेल आने की सूचना से परिसर के बाहर भी हलचल तेज हो गई। इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। उल्लेखनीय है कि चैतन्य बघेल छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में जेल में बंद है। प्रवर्तन निदेशालय ने चैतन्य की 61.20 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की थी। संपत्तियों में 364 आवासीय प्लॉट और कृषि भूमि के टुकड़े शामिल हैं। ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की है।