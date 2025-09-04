Video: प्रदेशभर के NHM कर्मचारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा, 25 कर्मियों के बर्खास्तगी का जताया विरोध

CG News: छत्तीसगढ़ में NHM कर्मचारियों की हड़ताल अब बड़े मोड़ पर पहुँच गई है। 18 अगस्त से जारी हड़ताल पर सरकार ने 25 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद आक्रोश और बढ़ गया। बर्खास्तगी के विरोध में अब 16 हजार NHM कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा देने का फैसला किया है। संघ का कहना है कि चुनावी वादे पूरे नहीं हुए और प्रशासन ने बातचीत की जगह सिर्फ बर्खास्तगी के आदेश जारी किए। कर्मचारियों का आरोप है कि 160 बार ज्ञापन देने के बाद भी उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई।