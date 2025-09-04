प्रदेशभर के NHM कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा, 25 कर्मचारी के बर्खास्तगी के बाद भड़का आक्रोश

CG NHM Strike: संघ ने यह भी कहा कि उन्होंने अब तक 160 बार ज्ञापन देकर अपनी मांगें रखी, लेकिन प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। हड़ताली कर्मचारियों का आरोप है कि प्रशासन ने संवाद और समस्या समाधान के बजाय सिर्फ बर्खास्तगी के पत्र भेजे, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। संघ ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील की है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई समाधान नहीं निकाला।