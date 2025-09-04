प्रदेशभर के NHM कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा, 25 कर्मचारी के बर्खास्तगी के बाद भड़का आक्रोश

CG NHM Strike: छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अधिकारी और कर्मचारी 18 अगस्त 2025 से अपनी 10 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पहले 13 अगस्त को हुई बैठक में 10 में से 5 मांगों को मंजूरी दी गई थी, लेकिन हड़ताल जारी रहने पर सरकार ने 25 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद इन कर्मचारियों का आक्रोश और बढ़ गया।
वहीं बर्खास्तगी के विरोध में NHM के 16 हजारकर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा (Mass resignation) देने का फैसला किया है। संघ ने प्रेस नोट में कहा कि चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादों को लागू न करने और आंदोलनरत कर्मचारियों पर बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई के खिलाफ यह कदम उठाया जा रहा है।
CG NHM Strike: संघ ने यह भी कहा कि उन्होंने अब तक 160 बार ज्ञापन देकर अपनी मांगें रखी, लेकिन प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। हड़ताली कर्मचारियों का आरोप है कि प्रशासन ने संवाद और समस्या समाधान के बजाय सिर्फ बर्खास्तगी के पत्र भेजे, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। संघ ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील की है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई समाधान नहीं निकाला।