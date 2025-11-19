9 करोड़ किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! केंद्रीय मंत्री शिवराज बोले- PM मोदी ट्रांसफर करेंगे 18 हजार करोड़ रुपए

CG News: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि आज किसानों के लिए खुशी का दिन है- किसान उत्सव दिवस। आज प्रधानमंत्री मोदी कोयंबटूर, तमिलनाडु से 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राशि पहले ही आपदा प्रभावित राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में जमा की जा चुकी है और आज यह राशि पूरे देश के शेष किसानों के खातों में जमा की जाएगी। पूरा देश, खासकर किसान, आज प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ रहा है।