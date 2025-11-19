CG News: छत्तीसगढ़-आंध्र सीमा पर बड़ी सफलता! एसपी ने ‘ऑपरेशन संभव’ की दी पूरी जानकारी

CG News: एसपी अमित बरदार कहते हैं कि आज सुबह 5:00 से 5:45 के बीच माओवादी और पुलिस बलों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। छत्तीसगढ़ के माओवादी, जो मेट्टूरू जोगा राव, जिसे टेक शंकर के नाम से भी जाना जाता है, के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश और एएसआर जिले में आंध्र प्रदेश-उड़ीसा सीमा पर काम करने के लिए भाग गए थे, को सुरक्षा बलों ने निष्प्रभावी कर दिया। कुल 7 माओवादियों को निष्प्रभावी कर दिया गया।

CG News: 2 एके-47 मैगज़ीन के साथ, 72 राउंड गोला-बारूद, 34 राउंड के साथ 5 एसबीबीएल हथियार, 24 राउंड के साथ 303 राइफलें, और विस्फोटक, कॉर्ड-एक्स-वायर्ड डेटोनेटर, आईईडी सामग्री और माओवादी किट-बैग गोलीबारी स्थल से बरामद किए गए। इस 3-दिवसीय ‘ऑपरेशन संभव’ के दौरान कुल 13 माओवादियों को निष्प्रभावी कर दिया गया प्रदेश-उड़ीसा सीमा पर अपनी उपस्थिति पुनः स्थापित करने के लिए माओवादी माधवी हिडमा ने इस क्षेत्र में उनकी आवाजाही में सहायता की।