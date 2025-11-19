Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़-आंध्र सीमा पर बड़ी सफलता! एसपी ने ‘ऑपरेशन संभव’ की दी पूरी जानकारी

CG News: आंध्र प्रदेश–ओडिशा सीमा पर पुलिस और माओवादियों के बीच सुबह 5 बजे मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली।

Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 19, 2025

CG News: एसपी अमित बरदार कहते हैं कि आज सुबह 5:00 से 5:45 के बीच माओवादी और पुलिस बलों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। छत्तीसगढ़ के माओवादी, जो मेट्टूरू जोगा राव, जिसे टेक शंकर के नाम से भी जाना जाता है, के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश और एएसआर जिले में आंध्र प्रदेश-उड़ीसा सीमा पर काम करने के लिए भाग गए थे, को सुरक्षा बलों ने निष्प्रभावी कर दिया। कुल 7 माओवादियों को निष्प्रभावी कर दिया गया।

CG News: 2 एके-47 मैगज़ीन के साथ, 72 राउंड गोला-बारूद, 34 राउंड के साथ 5 एसबीबीएल हथियार, 24 राउंड के साथ 303 राइफलें, और विस्फोटक, कॉर्ड-एक्स-वायर्ड डेटोनेटर, आईईडी सामग्री और माओवादी किट-बैग गोलीबारी स्थल से बरामद किए गए। इस 3-दिवसीय ‘ऑपरेशन संभव’ के दौरान कुल 13 माओवादियों को निष्प्रभावी कर दिया गया प्रदेश-उड़ीसा सीमा पर अपनी उपस्थिति पुनः स्थापित करने के लिए माओवादी माधवी हिडमा ने इस क्षेत्र में उनकी आवाजाही में सहायता की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 05:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / CG News: छत्तीसगढ़-आंध्र सीमा पर बड़ी सफलता! एसपी ने ‘ऑपरेशन संभव’ की दी पूरी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

20 नवंबर को जारी होगा CGPSC का फाइनल रिजल्ट! 20-25 मिनट तक चल रहा इंटरव्यू, पूछे जा रहे ये सवाल

CGPSC (Image-CGPSC)
रायपुर

CM की घोषणा से 42 लाख परिवारों को राहत, कांग्रेस फिर भी आंदोलन पर अड़ी, जानें क्या है मांग?

नई बिजली राहत योजना से सियासी टकराव बढ़ा (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
रायपुर

Chhattisgarh Weather: मौसम में बड़ा बदलाव, अगले 4 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, देखें अपडेट

Chhattisgarh Weather news
रायपुर

शहर के 5 लाख लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर.. यहां बनेगा नया फ्लाईओवर ब्रिज

CG News, cg hindi news today
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में पहली बार DG/IGP कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी 28 नवंबर को पहुंचेंगे रायपुर

छत्तीसगढ़ में पहली बार होगी DG/IGP कॉन्फ्रेंस (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.