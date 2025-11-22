CGPSC 2024 टॉपर देवेश साहू बोले- सफलता की कुंजी है कंसिस्टेंसी और स्मार्ट स्टडी, देखें Video

CGPSC 2024 एग्जाम में 1st रैंक हासिल करने पर, टॉपर देवेश साहू कहते हैं कि इसमें कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी चीज़ थी। तैयारी कभी भी छह घंटे से कम नहीं होती थी। AI से नोट्स बनाना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि पहले हमें खुद जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती थी और फिर उसे फिल्टर करना पड़ता था।

लेकिन AI के इस्तेमाल से, अब हमें फ़िल्टर की हुई जानकारी मिलती है। मेरे माता-पिता ने बहुत योगदान दिया। इन सर्विसेज़ में आने से पहले, आपके अंदर सेवा की भावना, सेवा की भावना होनी चाहिए। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आते हैं।