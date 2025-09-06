कैंसर के बढ़ते मामलों पर छत्तीसगढ़ के CM साय की चिंता, कहा- बचाव पर होगी चर्चा… VIDEO

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कहते हैं की पहले कैंसर के मरीज़ बहुत कम थे, लेकिन अब जीवनशैली, खान-पान और पर्यावरण में बदलाव के कारण कैंसर के मरीज़ बढ़ रहे हैं। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए, कैंसर से बचाव के उपायों पर राज्य भर के डॉक्टरों का दो दिवसीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। इन सब पर दो दिनों तक चर्चा होगी। हमें पूरा विश्वास है कि यह सेमिनार लाभदायक होगा।