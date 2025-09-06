Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

कैंसर के बढ़ते मामलों पर छत्तीसगढ़ के CM साय की चिंता, कहा- बचाव पर होगी चर्चा… VIDEO

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कहते हैं की पहले कैंसर के मरीज़ बहुत कम थे, लेकिन अब जीवनशैली, खान-पान और पर्यावरण में बदलाव के कारण कैंसर के मरीज़ बढ़ रहे हैं।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 06, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कहते हैं की पहले कैंसर के मरीज़ बहुत कम थे, लेकिन अब जीवनशैली, खान-पान और पर्यावरण में बदलाव के कारण कैंसर के मरीज़ बढ़ रहे हैं। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए, कैंसर से बचाव के उपायों पर राज्य भर के डॉक्टरों का दो दिवसीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। इन सब पर दो दिनों तक चर्चा होगी। हमें पूरा विश्वास है कि यह सेमिनार लाभदायक होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 03:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / कैंसर के बढ़ते मामलों पर छत्तीसगढ़ के CM साय की चिंता, कहा- बचाव पर होगी चर्चा… VIDEO

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Bastar Dussehra 2025: बस्तर दशहरा की तैयारी का शुभारंभ, डेरी गड़ाई के साथ रथ का निर्माण शुरू

डेरी गड़ाई के साथ रथ का निर्माण शुरू (Photo source- Patrika)
रायपुर

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर गणपति को 51 किलो लड्डुओं का भोग, भव्य आयोजन में उमड़े श्रद्धालु

गणेश मंदिर में 51 किलो लड्डुओं का भोग (Photo source- Patrika)
रायपुर

शिक्षक दिवस पर CM साय ने किया ‘मिशन अंतरिक्ष’ और ‘जय विज्ञान’ का शुभारंभ, बच्चों को मिलेगी नई प्रेरणा

शिक्षक दिवस पर CM साय ने किया ‘मिशन अंतरिक्ष’ और ‘जय विज्ञान’ का शुभारंभ, बच्चों को मिलेगी नई प्रेरणा(photo-patrika)
रायपुर

संस्थानों में रिसर्च पर करें फोकस तो रैंकिंग में भी होगा सुधार, दोनों टेक्निकल इंस्टीट्यूट का एक जैसा हाल

दोनों टेक्निकल इंस्टीट्यूट का हाल एक जैसा (Photo source- Patrika)
रायपुर

NIRF Ranking 2025: परसेप्शन के मामले में एम्स फिसड्डी, 100 में सिर्फ 20.62 अंक मिले

एनआईआरएफ रैंकिंग (Photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट