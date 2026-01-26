Raipur: सीएम बोले- मन की बात कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी अलग-अलग जानकारी देते हैं

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 25 जनवरी को प्रसारित मन की बात (Mann Ki Baat) कार्यक्रम के 130वें एपिसोड पर रायपुर (Raipur) में कहा कि हर महीने के अंतिम रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम होता है। हम अलग-अलग जगह, अलग-अलग कार्यकर्ताओं के साथ उनके इस कार्यक्रम को सुनते हैं। सीएम साय (CM Vishnu Deo Sai) ने कहा कि आज हमारा सौभाग्य है हमारा जो गृह मंडल है वहां हमने जिला के पदाधिकारी और अन्य लोगों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री (PM Narendra Modi) हर बार अलग-अलग जानकारी देते हैं।

