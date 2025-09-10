Raipur News: सीएम साय बोले- नक्सलवाद के खिलाफ पिछले 20 महीने में अभूतपूर्व सफलता मिली

Raipur News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 9 सितंबर को नवा रायपुर स्थित सर्किट हाउस में यूनिफाइड कमांड (Unified Command) की बैठक हुई। बैठक में नक्सल विरोधी अभियान तथा विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद (Naxalism) के खिलाफ पिछले 20 महीनों में जवानों की अभूतपूर्व सफलता और नियदनेल्लानार (Niyad Nellanaar) योजना के माध्यम से सरकारी योजनाओं का गांव-गांव तक प्रभावी क्रियान्वयन पर सार्थक चर्चा हुई।बैठक में डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ (BSF), एसएसबी, सीआईएसएफ, भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) और छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

