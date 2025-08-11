CG News: हर घर तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर डिप्टी सीएम ने ये कहा

CG News : छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव हर घर तिरंगा यात्रा (Har Ghar Tiranga Yatra) अभियान को लेकर 10 अगस्त को रायपुर में बोले कि आज दुनिया में भारत का मान, सम्मान और गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में बढ़ा है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) को अंजाम दिया। एक-एक भारतीय आज गौरवान्वित और हर्षित है। तिरंगा झंडा हमारा आन, बान और शान है। तिरंगे के प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रगट करने के लिए सभी नागरिक अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज लगाएं।

