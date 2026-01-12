12 जनवरी 2026,

रायपुर

डिप्टी सीएम साव बोले- AIMIM प्रमुख ओवैसी सांप्रदायिक राजनीति करते हैं

Raipur: छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर किया पलटवार...

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jan 12, 2026

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीनओवैसी के बयान पर पलटवार किया है। डिप्टी सीएम साव ने 11 जनवरी को रायपुर (Raipur) में कहा कि ओवैसी के मन के भाव बार-बार प्रकट होते हैं कि वे किस प्रकार की राजनीति करते हैं, किस प्रकार वे धर्म (Religion) के आधार पर बात करते हैं। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि वास्तविकता यह है ओवैसी (Asaduddin Owaisi) के पास इस तरह से भावनात्मक और सांप्रदायिक राजनीति (Communal Politics) करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है।

Published on:

12 Jan 2026 02:30 am

Chhattisgarh / Raipur / Videos / डिप्टी सीएम साव बोले- AIMIM प्रमुख ओवैसी सांप्रदायिक राजनीति करते हैं

