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Raipur: स्ट्रेंथिंग डिजिटल जस्टिस कार्यशाला के बारे में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ये बताया
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Raipur: स्ट्रेंथिंग डिजिटल जस्टिस कार्यशाला के बारे में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ये बताया

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री ने कहा नए आपराधिक कानूनों की मूल भावना यह सुनिश्चित करना है कि निचली अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक न्यायिक प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और समयबद्ध न्याय मिल सके
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Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 03, 2026

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) में स्ट्रेंथिंग डिजिटल जस्टिस राज्यस्तरीय कार्यशाला 2 अगस्त को आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा ने कार्यशाला को संबोधित किया। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा नए आपराधिक कानूनों की मूल भावना यह सुनिश्चित करना है कि निचली अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक न्यायिक प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि यह एक नई और अनोखी वर्कशॉप है, और इससे बहुत अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें : नीटक्वालीफाई विद्यार्थियों के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने साझा किया भविष्य का रोडमैप

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Updated on:

03 Aug 2026 02:53 am

Published on:

03 Aug 2026 02:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Raipur: स्ट्रेंथिंग डिजिटल जस्टिस कार्यशाला के बारे में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ये बताया

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