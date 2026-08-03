Raipur: स्ट्रेंथिंग डिजिटल जस्टिस कार्यशाला के बारे में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ये बताया

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) में स्ट्रेंथिंग डिजिटल जस्टिस राज्यस्तरीय कार्यशाला 2 अगस्त को आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा ने कार्यशाला को संबोधित किया। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा नए आपराधिक कानूनों की मूल भावना यह सुनिश्चित करना है कि निचली अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक न्यायिक प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि यह एक नई और अनोखी वर्कशॉप है, और इससे बहुत अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद है।

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