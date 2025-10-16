नक्सल सरेंडर पर डिप्टी CM शर्मा का बड़ा बयान, बोले- अगले 15 घंटे में और नक्सली करेंगे आत्मसमर्पण

Chhattisgarh Naxal news: बस्तर में नक्सल कैडर के सरेंडर पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM और होम मिनिस्टर विजय शर्मा ने कहा कि पिछले 15 दिनों में कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है और आने वाले 15 घंटों में और भी सरेंडर करेंगे। कुल मिलाकर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की स्ट्रेटेजी के मुताबिक और हमारे CM विष्णु देव साय की लीडरशिप में, हमारी सरकार और सेंट्रल एजेंसियां बस्तर में लोगों को मेनस्ट्रीम में लाने के लिए मल्टीडायमेंशनल एरिया में काम कर रही हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों का रिहैबिलिटेशन किया जाएगा और मेनस्ट्रीम में उनका रेड कार्पेट वेलकम किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़