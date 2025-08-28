Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Protests in Raipur: पीपीई किट पहनकर एनएचएम कर्मचारियों ने रायपुर में किया प्रदर्शन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस वजह से ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों में सरकारी अस्पतालों में ताले लटक रहे...

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 28, 2025

Protests in Raipur: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 27 अगस्त को पीपीई किट (PPE Kits) पहनकर प्रदर्शन किया। उन्होंने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 10वें दिन भी आंदोलन किया। कुछ कर्मचारियों ने सब्जी बाजार में जाकर प्रतीकात्मक भीख मांगकर विरोध जताया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी 10 में से 5 मांगें पूरी होने का दावा कर रही है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री (Health Minister) को गुमराह किया है और मंत्री ने बिना किसी आदेश के गलत बयान दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ (CG NHM Employees Union) का स्पष्ट कहना है कि जब तक 10 सूत्रीय मांगों पर लिखित आदेश जारी नहीं होता, आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। उनका कहना है कि हड़ताल (Strike) के कारण ग्रामीण इलाकों व रायपुर के आसपास अस्पतालों में ताले लटक रहे हैं। दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, जबकि जीवन दीप समिति (Jeevan Deep Samiti) के कर्मचारियों पर ड्यूटी का दबाव डाला जा रहा है, जो बिना उचित प्रशिक्षण के केवल सहयोगी भूमिका निभाते हैं। कई अस्पतालों में बाहर सूचना बोर्ड लगाकर मरीजों को असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया गया है।

यह भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ के चार जिलों में बाढ़, 43 शिविरों में 2196 लोग ठहराए गए

