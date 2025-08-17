CG Cabinet News: सीएम साय ने राज्यपाल डेका से की मुलाकात, छत्तीसगढ़ कैबिनेट का विस्तार जल्द

CG Cabinet News: स्वतंत्रता दिवस समारोह के अगले दिन 16 अगस्त को जन्माष्टमी पर राज्यपाल रमेन डेका से राजधानी रायपुर स्थित राजभवन (Raj Bhawan) में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने राज्यपाल को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल डेका ने भी मुख्यमंत्री को जन्माष्टमी (Janmashtami) की शुभकामनाएं दी और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। गवर्नर रमेन डेका से सीएम विष्णुदेव साय की मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल (Chhattisgarh Cabinet) के बहुप्रतीक्षित विस्तार की चर्चा ने फिर से जोर पकड़ लिया। बता दें कि सीएम साय 21 अगस्त को विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं, तो ऐसा माना जा रहा कि उसके पहले कैबिनेट विस्तार (Expansion) हो जाएगा और हरियाणा फॉर्मूले (Haryana Formula) के अनुसार 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं।
रायपुर
छत्तीसगढ़
