Raipur: सीएम साय ने कहा- पीएम मोदी के नेतृत्व में हर जिले में कैंसर सेंटर स्थापित किए जा रहे

Raipur: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 6 सितंबर को राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सभागार में छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश चैप्टर के दो दिवसीय आयोजन एरोकॉन 2025 (Aerocon) का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में देशभर में कैंसर रोकथाम का ढांचा तैयार हो रहा है और हर जिले में कैंसर सेंटर (Cancer Centre) स्थापित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार भी तेजी से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना (Chief Minister Special Health Scheme) के तहत मरीजों को महंगे इलाज से राहत मिल रही है। प्रदेश सरकार लगातार कैंसर पीड़ितों के उपचार हेतु प्रयासरत है। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा, मेडिकल कॉलेज रायपुर के अधिष्ठाता डॉ. विवेक चौधरी, आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. पीके पात्रा, विशेषज्ञ चिकित्सक, विद्यार्थी और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

