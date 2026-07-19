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Monsoon Session: सीएम साय बोले- अब 25 साल तक शासन में कांग्रेस आने वाली नहीं
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Monsoon Session: सीएम साय बोले- अब 25 साल तक शासन में कांग्रेस आने वाली नहीं

Chhattisgarh Assembly में मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हुआ। सीएम विष्णुदेव साय ने इसके बाद कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला...
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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Jul 19, 2026

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र (Monsoon Session) के दौरान 17 जुलाई को विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर (Nava Raipur) में कहा कि ऐसा लगा कि अब ढाई साल हो गए तो मजबूरी में कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) लाया। लेकिन 3 करोड़ जनता का भरोसा हमारे साथ है। मुख्यमंत्री साय (CM Vishnu Deo Sai) ने कहा कि अजीत जोगी सरकार के 3 साल में जनता का जो हाल हुआ तो कांग्रेस 15 साल सत्ता (Power) से दूर रही। पिछले 5 साल (भूपेश बघेल सरकार) जनता जो परेशान रही, अब आने वाले 25 साल ये (Congress) शासन में आने वाले नहीं हैं।

यह भी पढ़ें : प्रसंगवश: मेडिकल सीटों के बढ़ने से मिलेंगे ज्यादा डॉक्टर

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Updated on:

19 Jul 2026 03:04 am

Published on:

19 Jul 2026 03:03 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Monsoon Session: सीएम साय बोले- अब 25 साल तक शासन में कांग्रेस आने वाली नहीं

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