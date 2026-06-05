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छत्तीसगढ़ में अधिकारी चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर रहे
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छत्तीसगढ़ में अधिकारी चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर रहे

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, अफसरों को भी लिया निशाने पर...

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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Jun 05, 2026

कांग्रेस के पंजाब प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोला और सरकारी अधिकारियों (CG Govt Officers) को भी निशाने पर लिया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर (Raipur) में कहा कि छत्तीसगढ़ में न तो अधिकारी चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान कर रहे हैं, और न ही चुने हुए प्रतिनिधि अधिकारियों से काम करवा पा रहे हैं। जनता का गुस्सा चरम पर है, और उस गुस्से को भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें : प्रसंगवश: एक और घटना-एक और आदेश, जेब गरम तो जिम्मेदार कोई नहीं

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Published on:

05 Jun 2026 03:24 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / छत्तीसगढ़ में अधिकारी चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर रहे

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