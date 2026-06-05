छत्तीसगढ़ में अधिकारी चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर रहे

कांग्रेस के पंजाब प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोला और सरकारी अधिकारियों (CG Govt Officers) को भी निशाने पर लिया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर (Raipur) में कहा कि छत्तीसगढ़ में न तो अधिकारी चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान कर रहे हैं, और न ही चुने हुए प्रतिनिधि अधिकारियों से काम करवा पा रहे हैं। जनता का गुस्सा चरम पर है, और उस गुस्से को भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें : प्रसंगवश: एक और घटना-एक और आदेश, जेब गरम तो जिम्मेदार कोई नहीं