जवानों के सम्मान में नासमझी… दिव्यांग सैनिकों को लाइन में लगा कर किया सम्मान, देखें वीडियो

CG News: सीमा पर तैनाती से लेकर देश की सुरक्षा का कोई भी मामला हो हमारे सैनिक 24 घंटे डटे रहते हैं। वह यह नहीं देखते कि शरीर जख्मी है या फिर खून बह रहा है। देश के लिए हमारे वीर जवान कभी पीछे नहीं हटते। देश सेवा करते हुए उनके अंग भी शरीर से अलग हो जाते हैं, लेकिन इसका कभी मलाल नहीं रहता। उनके इस समर्पण और कुर्बानी को शायद ही आम इंसान समझ पाएगा। ऐसे जवानों को सम्मानित करने वालों का सीना गर्व से फूला नहीं समाता। ऐसे में यदि उनका अपमान हो तो यह बेहद दुखद लगता है।

इसी तरह की नासमझी दीनदयाल ऑडिटोरियम में रविवार को दिखी। मौका था सैनिकों के सम्मान का, इसमें कुछ ऐसे भी थे जो घायल होने के बाद ठीक से चल नहीं पाते अथवा जीवनभर के लिए उनके अंग साथ छोड़ चुके हैं। सम्मान देने वाले दो-दो डिप्टी सीएम मौजूद थे। सैनिक बैसाखी के सहारे पहुंचे थे, लेकिन विडंबना देखिए कि उन्हें सम्मान के लिए कतार मे खड़ा होना पड़ा।

नेवी के एक्स ऑफिसर एनके साहू ने कहा, ऐसे आयोजन में राष्ट्रपति, राज्यपाल तक सम्मान करने के लिए खुद आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप लाइन में खड़ा रखकर दिव्यांग पूर्व सैनिकों का (CG News) सम्मान करेंगे तो यह शर्मनाक है।