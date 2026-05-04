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Election Results: कांग्रेस ने मतगणना स्थल पर तैयारी की जानकारी दी
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Election Results: कांग्रेस ने मतगणना स्थल पर तैयारी की जानकारी दी

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि असम के कांग्रेस के हमारे सभी उम्मीदवारों और गठबंधन सहयोगियों के साथ एक बैठक हुई...

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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

May 04, 2026

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने कल गुवाहाटी में असम विधानसभा चुनाव (Assam Assembly Elections) में पार्टी के सभी उम्मीदवारों और गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठक की। भूपेश बघेल ने रायपुर (Raipur) में 3 मई को कहा कि बैठक में माहौल ऊर्जा से भरा हुआ था। सभी लोग उत्साहित हैं। हमने उन्हें 4 मई (May) को होने वाली मतगणना के लिए आवश्यक तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। बता दें कि पश्चिम बंगाल (West Bengal), असम, केरलम (Keralam), तमिलनाडु (Tamil Nadu) और पुदुचेरी (Puducherry) विधानसभा के लिए हुए चुनाव में मतगणना और नतीजे (Election Results) 4 मई को आएंगे।

यह भी पढ़ें : प्रसंगवश: सरकारी स्कूलों में व्यवस्था सुधरे, तो और भी अच्छे आएंगे नतीजे

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Assembly Elections 2026

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Published on:

04 May 2026 02:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Videos / Election Results: कांग्रेस ने मतगणना स्थल पर तैयारी की जानकारी दी

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