Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ से महुआ मोइत्रा पर FIR दर्ज! सुकांत मजूमदार बोले- बयान पर उठे सवाल स्वाभाविक, Video

CG News: कोलकाता टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा की छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 01, 2025

CG News: कोलकाता टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा की छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने गलत बयान दिया है। ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था। महुआ मोइत्रा ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे ऐसा लगता है कि वह निर्वाचित नेता नहीं हैं, इस मामले में एफआईआर दर्ज होना स्वाभाविक है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 08:19 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ से महुआ मोइत्रा पर FIR दर्ज! सुकांत मजूमदार बोले- बयान पर उठे सवाल स्वाभाविक, Video

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Alert News: मोटापा से बचना है तो गुनगुने पानी में नींबू व शहद मिलाकर लें

Alert News: मोटापा से बचना है तो गुनगुने पानी में नींबू व शहद मिलाकर लें
रायपुर

Crime News: ड्रग्स (एमडीएमए) माफिया खोलेगी राज, कई रसूखदारों पर गिरफ्तारी की तलवार

Crime News: ड्रग्स (एमडीएमए) माफिया खोलेगी राज, कई रसूखदारों पर गिरफ्तारी की तलवार
रायपुर

PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द! छत्तीसगढ़ में लाखों किसानों को मिल रहा लाभ, देखें पूरी रिपोर्ट

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

Indian Railway: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, ट्रेनों की लेटलतीफी मिलेगी राहत, लगाया जा रहा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग

Indian railway
रायपुर

केंद्रीय गृहमंत्री पर अभद्र टिप्पणी.. CM साय बोले- 140 करोड़ देशवासियों के सम्मान पर चोट

Chhattisgarh hindi news
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट