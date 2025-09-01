छत्तीसगढ़ से महुआ मोइत्रा पर FIR दर्ज! सुकांत मजूमदार बोले- बयान पर उठे सवाल स्वाभाविक, Video

CG News: कोलकाता टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा की छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने गलत बयान दिया है। ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था। महुआ मोइत्रा ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे ऐसा लगता है कि वह निर्वाचित नेता नहीं हैं, इस मामले में एफआईआर दर्ज होना स्वाभाविक है।