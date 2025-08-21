CG Cabinet Expansion: छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री बनाने की अनुमति क्या भारत सरकार से मिली है?

CG Cabinet Expansion: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट के विस्तार की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या 14 मंत्री बनाने की अनुमति भारत सरकार से मिली है? भूपेश बघेल ने कहा कि अगर अनुमति मिली है तो इसका गजट नोटिफिकेशन कब हुआ? इसे सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर अनुमति नहीं मिली है तो यह मंत्रिमंडल अवैधानिक है। बता दें कि 20 अगस्त को छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। तीन नए मिनिस्टर गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल को राजभवन में आयोजित समारोह में पद की शपथ दिलाई गई। इन तीन नए मंत्रियों के साथ अब छत्तीसगढ़ कैबिनेट में सीएम साय सहित 14 मंत्री हो गए हैं।

यह भी पढ़ें : राजस्व के पेंडिंग मामलों की लंबी लिस्ट, नहीं चलेगी पेशी पर पेशी