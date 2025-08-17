बड़ा ​हादसा! खारून नदी में हाइवा गिरने से मची सनसनी, देखें Video

Hiva fell in Kharun river: रविवार सुबह राजधानी रायपुर के महादेव घाट में एक बड़ा हादसा हो गया। बिल्डिंग मैटेरियल लेकर अमलेश्वर से रायपुर लौट रही एक हाइवा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर खारून नदी में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक में ड्राइवर और कंडक्टर सवार थे।

Hiva fell in Kharun river: हादसे के बाद एक व्यक्ति किसी तरह नदी से बाहर निकल आया, जबकि दूसरा बह गया। उसकी तलाश के लिए पुलिस व गोताखोरों की टीम जुटी हुई है। यह दुर्घटना खारून नदी के उस पार अमलेश्वर की ओर घटी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है।

Video By Trilochan Manikpuri