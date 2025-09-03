Fire in Babylon Tower Raipur : बेबीलोन टावर में लगी भीषण आग, फंसे लोगों का रेस्क्यू

Fire in Babylon Tower Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तेलीबांधा स्थित होटल बेबीलोन टावर में मंगलवार रात करीब 9 बजे भीषण आग लग गई। मौके पर रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, एसएसपी लाल उमेद सिंह सहित आला अफसर पहुंचे। एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि होटल बेबीलोन टॉवर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सातवें माले पर भी आग पहुंच गई थी, जहां कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना भी प्राप्त हुई। रेस्क्यू (Rescue) टीम सातवें माले पर पहुंची और उनके द्वारा आग पर काबू पाकर लोगों को सीढ़ी के माध्यम से नीचे भेजा गया। कलेक्टर गौरव सिंह ने बताया कि सभी लोग सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) भी लगातार निगरानी कर रहे हैं।

