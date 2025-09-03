Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Fire in Babylon Tower Raipur : बेबीलोन टावर में लगी भीषण आग, फंसे लोगों का रेस्क्यू

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तेलीबांधा स्थित होटल बेबीलोन टावर पहुंचे कलेक्टर, एसएसपी सहित आला अफसर...

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 03, 2025

Fire in Babylon Tower Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तेलीबांधा स्थित होटल बेबीलोन टावर में मंगलवार रात करीब 9 बजे भीषण आग लग गई। मौके पर रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, एसएसपी लाल उमेद सिंह सहित आला अफसर पहुंचे। एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि होटल बेबीलोन टॉवर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सातवें माले पर भी आग पहुंच गई थी, जहां कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना भी प्राप्त हुई। रेस्क्यू (Rescue) टीम सातवें माले पर पहुंची और उनके द्वारा आग पर काबू पाकर लोगों को सीढ़ी के माध्यम से नीचे भेजा गया। कलेक्टर गौरव सिंह ने बताया कि सभी लोग सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) भी लगातार निगरानी कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें : राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार से 64 शिक्षक किए जाएंगे सम्मानित

cg breaking news

cg fire accident

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

fire accident

fire incident

रायपुर

Published on:

03 Sept 2025 12:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Fire in Babylon Tower Raipur : बेबीलोन टावर में लगी भीषण आग, फंसे लोगों का रेस्क्यू

रायपुर
पत्रिका कनेक्ट