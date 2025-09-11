छत्तीसगढ़ हवाई सेवाओं पर असर, रायपुर एयरपोर्ट से कई उड़ानें रद्द, जानें यात्रियों के क्या कहा? Video..

CG Flight Cancelled: छत्तीसगढ़ के हवाई अड्डे के नेविगेशन सिस्टम में खराबी के कारण, रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे से सुबह से ही कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। परिचालन संबंधी कार्य अभी चल रहा है। एक यात्री, शांतनु चक्रवर्ती, कहते हैं की मेरी उड़ान सुबह 7:55 बजे उड़ान भरने वाली थी… मुझे लगभग 12 बजे रात को सूचित किया गया कि उड़ान रद्द कर दी गई है। जब हम हवाई अड्डे पर पहुँचे, तो वहाँ बहुत भीड़ थी। मुझे सुबह 9:25 बजे कोलकाता पहुँचना था, लेकिन अब मैं 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
रायपुर में साहित्य का संगम: विनोद कुमार शुक्ल और देशभर के 100 लेखक होंगे एक मंच पर… हिंद युग्म उत्सव 2025 का आयोजन
CG Politics: क्या कोई भी हम पर हमला कर सकता है? PCC चीफ दीपक बैज के घर में घुसा BJP कार्यकर्ता, मचा बवाल