छत्तीसगढ़ हवाई सेवाओं पर असर, रायपुर एयरपोर्ट से कई उड़ानें रद्द, जानें यात्रियों के क्या कहा? Video..

CG Flight Cancelled: छत्तीसगढ़ के हवाई अड्डे के नेविगेशन सिस्टम में खराबी के कारण, रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे से सुबह से ही कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 11, 2025

CG Flight Cancelled: छत्तीसगढ़ के हवाई अड्डे के नेविगेशन सिस्टम में खराबी के कारण, रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे से सुबह से ही कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। परिचालन संबंधी कार्य अभी चल रहा है। एक यात्री, शांतनु चक्रवर्ती, कहते हैं की मेरी उड़ान सुबह 7:55 बजे उड़ान भरने वाली थी… मुझे लगभग 12 बजे रात को सूचित किया गया कि उड़ान रद्द कर दी गई है। जब हम हवाई अड्डे पर पहुँचे, तो वहाँ बहुत भीड़ थी। मुझे सुबह 9:25 बजे कोलकाता पहुँचना था, लेकिन अब मैं 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा।

