Eid-ul-Fitr 2026: ईद की नमाज में उमड़ा जनसैलाब, आपसी प्रेम और भाईचारा झलका, Video

Eid-ul-Fitr 2026: ईद-उल-फितर के मुबारक मौके पर शहर के ईद-भाटा ग्राउंड में मुस्लिम समुदाय के बड़ी संख्या में लोग सामूहिक नमाज़ पढ़ने के लिए जमा हुए। सुबह से ही ग्राउंड नमाज़ियों से भरा हुआ था, जहाँ लोगों ने नए कपड़े पहने और पारंपरिक तरीके से ईद की नमाज़ पढ़ी।

नमाज़ के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारे, प्यार और मेलजोल का संदेश दिया। इस मौके पर समाज के बड़े-बुज़ुर्गों और धर्मगुरुओं ने शांति, एकता और इंसानियत का संदेश दिया। बच्चों और युवाओं में खास उत्साह देखा गया। नमाज़ के बाद लोग एक-दूसरे के घर गए और सेवईं और मिठाइयों का मज़ा लिया।